Bihar Election: सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने तय किए 60 प्रत्याशी, तेजस्वी से मुलाकात के बाद जारी हो सकती है सूची

राज्य ब्यूरो, पटना। सीट शेयरिंग में हो रही देरी के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगने से पहले ही कांग्रेस ने अपने 60 सीटों पर प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं।

शनिवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले सब कमेटी की बैठक में इस पर विचार किया गया। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन की अध्यक्षता में शनिवार शाम चार बजे से इस मसले पर ऑनलाइन बैठक हुई।

इसमें पटना से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ तीनों प्रभारी सचिव ऑनलाइन जुड़े थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो जाएगा।