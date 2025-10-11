Language
    Bihar Election: सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने तय किए 60 प्रत्याशी, तेजस्वी से मुलाकात के बाद जारी हो सकती है सूची

    By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    बिहार चुनाव में सीट बंटवारे में देरी के बीच, कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने इस पर विचार किया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है।

    कांग्रेस ने तय किए 60 प्रत्याशी। (फाइल फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। सीट शेयरिंग में हो रही देरी के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगने से पहले ही कांग्रेस ने अपने 60 सीटों पर प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं।

    शनिवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले सब कमेटी की बैठक में इस पर विचार किया गया। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन की अध्यक्षता में शनिवार शाम चार बजे से इस मसले पर ऑनलाइन बैठक हुई।

    इसमें पटना से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के साथ तीनों प्रभारी सचिव ऑनलाइन जुड़े थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो जाएगा।

    कल तेजस्वी और राहुल की मुलाकात

    महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर के लिए अब रविवार का इंतजार है। समन्वय समिति चेयरमैन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रविवार को मुलाकात होनी है, जिसपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

    उम्मीद है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में सीट बंटवारे का फार्मूला सुलझा लिया जाएगा। जिन सीटों की अदला-बदली होनी है, उस पर सहमति भी बना ली जाएगी।

    इसके बाद सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति इससे पहले 25 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे चुकी है।

    पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है कि किसी भी सूरत में सोमवार को पहले चरण के प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

