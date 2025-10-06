Bihar Chunav: चुनाव की डेट के एलान के बाद BJP-JDU कार्यालय में दिखी गहमागहमी, बैठकों का दौर शुरू

पटना में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा और जदयू कार्यालयों में गतिविधियां तेज हो गईं। कार्यकर्ताओं में उत्साह था बैठकों का दौर चला और चुनाव प्रचार की रणनीतियां बनाई गईं। जदयू ने अपने प्रकोष्ठों के सदस्यों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव अभियान के लिए तैयार किया। दोनों दलों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत का विश्वास जताया।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दिए। सोमवार को जैसे ही तिथि की घोषणा हुई कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं एवं प्रदेश पदाधिकारियों के कार्यालय पहुंचने का क्रम जारी रहा। कार्यकर्ताओं में जोश देखने लायक था। देर शाम तक अलग-अलग बैठकें होती रहीं। वहीं, भावी प्रत्याशियों के साथ ही कई विधायकों एवं मंत्रियों के समर्थकों के बीच प्रदेश चुनाव समिति की बैठक से निकली चर्चा को लेकर बेचैनी दिखी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी चुनाव घोषणा के उपरांत पार्टी कार्यालय पहुंचकर आयोग के दो चरण में चुनाव कराने के निर्णय का स्वागत किया। कई जिलों से आए कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति की जानकारी देने में व्यस्त दिखे।

चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राधा मोहन शर्मा ने चुनाव प्रचार की पहली रूपरेखा भी तैयार करने के लिए बैठक की। सोशल मीडिया टीम को सक्रिय कर दिया गया है और घर-घर संपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया गया है। नेताओं के चेहरों पर जहां उत्साह झलक रहा था वहीं, टिकट को लेकर हलचल भी साफ दिखी। कुल मिलाकर चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा कार्यालय में गहमागहमी अपने चरम पर पहुंच गई है। जदयू प्रदेश कार्यालय में खूब रही गहमागहमी वहीं, दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की तारीख के एलान के दिन जदयू प्रदेश कार्यालय में खूब गहमागहमी रही। जदयू ने चुनाव के अभियान को लेकर सोमवार को अपने प्रकोष्ठों के लोगों की बैठक बुलायी थी।

लगभग चार सौ लोग इस दौरान पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। उनके बीच जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद दिलेश्वर कामत, अजय मंडल तथा पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे। चुनाव की घोषणा के लगभग दो घंटे पहले ही यह बैठक समाप्त गयी, पर प्रकोष्ठ से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पार्टी दफ्तर में डटे थे। प्रकोष्ठों के प्रभारी डॉ. नवीन आर्य चंद्रवंशी ने कहा कि अलग-अलग प्रकोष्ठों को लोग चुनाव अभियान में निकलने वाले हैं।

उन्हें क्षेत्र में किस तरह से क्षेत्र में पार्टी की ओर से बात रखनी है इस बारे में टिप्स दिया गया। संजय झा का संबोधन हुआ। प्रकोष्ठों से जुड़े लोगों को यह समझाया गया कि नीतीश कुमार ने इतने अधिक काम किए हैं कि उन विषयों पर ही वह लोगों से बात करें।