Bihar Politics: महागठबंधन पर भाकपा-माकपा ने जल्द सीट शेयरिंग का बढ़ाया दबाव, तेजस्वी से इतने सीटों की कर दी डिमांड

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव नजदीक आते देख महागठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-माकपा) ने जल्द से जल्द सीट बंटवारे की मांग उठायी है।

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय और माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने शुक्रवार को जनशक्ति भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग में हमने सम्मानजनक समझौते की भी मांग रखी है।

भाकपा ने 24 और माकपा ने 11 सीटों का प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंप चुका है।

दोनों नेताओं ने बताया कि भाकपा-माकपा की समझ है कि महागठबंधन के अंदर सीट समझौता में विलंब से परेशानी बढ़ रही है। संशय और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

सबसे बड़े दल राजद की बड़ी जवाबदेही है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को हटाने के लिए घटक दलों से बेहतर समन्वय स्थापित करें और अविलंब सीटों का समझौता हो ताकि संपूर्ण बिहार में शानदार चुनावी माहौल बने।