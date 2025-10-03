Language
    Pawan Singh: 'क्या इसे झुकना बोलते हैं?' पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने एक्स पर कहा कि उनके लिए इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के दौरान पैर छूकर आशीर्वाद लिया जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की जिसके बाद अटकलें हैं कि वे आरा से चुनाव लड़ सकते हैं।

    पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर ट्वीट करते हुए कहा कि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम है।

    उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, यह मेरा संस्कार है।

    उनके इस ट्वीट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को ही पवन सिंह ने दिल्ली में रालोसपा प्रमुख व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, जिसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर अलग–अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई थीं।

    मंगलवार को दिल्ली में हुई थी एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात

    रालोसपा सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा के बाद भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात दिल्ली में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई थी।

    मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वे आरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात लोकसभा चुनाव में खटास मिटाने और सियासी समीकरण साधने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

    राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह भाजपा की टिकट पर जल्द ही आरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर पूरे शाहाबाद क्षेत्र की राजनीति पर देखा जा सकता है।

    उस दिन मुलाकात के बाद पवन सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूरा पावर लगा देने की बात कही थी।