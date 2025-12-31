बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, शिक्षा विभाग ने जारी किए 303 करोड़ रुपये 

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों तथा कर्मियों को वेतन व पेंशन भुगतान के लिए 303 करोड़ 29 लाख 7 हजार 735 रुपये की राशि जारी की गई है।

शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मियों के दिसंबर के वेतन भुगतान के लिए 135 करोड़ 7 हजार 735 करोड़ रुपये जारी किया है।

वहीं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए दिसंबर का सेवांत लाभ की राशि 168 करोड़ 29 लाख रुपये जारी की गई है, ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल ने यह जानकारी दी।