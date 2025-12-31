Language
    बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, शिक्षा विभाग ने जारी किए 303 करोड़ रुपये 

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 303.29 करोड़ रुपये जार

    Hero Image

    बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया फंड। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों तथा कर्मियों को वेतन व पेंशन भुगतान के लिए 303 करोड़ 29 लाख 7 हजार 735 रुपये की राशि जारी की गई है।

    शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मियों के दिसंबर के वेतन भुगतान के लिए 135 करोड़ 7 हजार 735 करोड़ रुपये जारी किया है।

    वहीं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए दिसंबर का सेवांत लाभ की राशि 168 करोड़ 29 लाख रुपये जारी की गई है, ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एनके अग्रवाल ने यह जानकारी दी।

    मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को नववर्ष की बधाई दी

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को नये वर्ष2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2026 समस्त बिहारवासियों एवं देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि एवं अनंत सफलताओं का वर्ष होगा।

    मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि आनेवाले वर्ष में बिहार देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेगा। उन्होंने कहा है कि नववर्ष में सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा।