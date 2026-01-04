Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 40 लाख की ठगी, शिक्षा विभाग के ACS के पास पहुंचा मामला

    By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:13 PM (IST)

    शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मधेपुरा समाहरणालय ने अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को इसकी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। आउटसोर्सिंग से नौकरी देने के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता और तकरीबन 40 लाख रुपये की ठगी का मामला शिक्षा विभाग में पहुंचा है।

    इस मामले की जानकारी मधेपुरा समाहरणालय के प्रभारी पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजी है। इसमें कहा गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक जिले में सृजित चार पदों पर आउटसोर्सिंग नियुक्तियां की गयी हैं।

    इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। इसमें शामिल बिचौलियों द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लाखों रुपये की अवैध वसूली की गयी है।

    इस मामले में कदमकुआं थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है। उसमें बिचौलिए के रूप में चार लोगों को नामजद किया गया है।

    इस मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा इसमें शामिल कर्मचारियों एवं दलालों पर कड़ी कार्रवाई और दोषियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गयी है।

    इस मामले में शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के एक भी अधिकारी अभी बोलने को तैयार नहीं है। एक पदाधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के स्तर से पूरे मामले को देखा जा रहा है।