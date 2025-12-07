बिहार में जहर का कारोबार! अंतरराज्यीय गिरोह के सात चरस तस्करों को STF और SSB की टीम ने दबोचा
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Crime: बिहार एसटीएफ (Bihar STF) और एसएसबी स्पेशल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त आपरेशन चलाकर अंतरराज्यीय चरस तस्कर गिरोह का राजफाश किया है। एसएसबी स्पेशल ब्यूरो, एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए सात चरस तस्कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से नौ किग्रा चरस भी बरामद की गई। इस कांड में नेपाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कुल 20 अभियुक्तों को नामजद करने के बाद कार्रवाई की गई थी।
मोतिहारी के हरैया थाना क्षेत्र में छापा मार किया गया गिरफ्तार
स्पेशल टास्क फोर्स से मिली जानकारी के अनुसार टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि मोतिहारी के हरैया थाना में कुछ नारकोटिक्स तस्कर एक साथ जमा हैं। जिसके बाद एसएसबी स्पेशल ब्यूरो, एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया।
इस कार्रवाई के दौरान नेपाली नागरिक मेघराज शाह सहित सात लोगों को दबोचा गया। मेघनाथ पड़ोसी मुल्क नेपाल में भारी मात्रा में चरस का उत्पादन कर उसे बिहार के रास्ते कई राज्यों में आपूर्ति करता था।
मेघराज के साथ इटावा (यूपी) के बंगाली वर्मा, गंगापुर सिटी (राजस्थान) के टीकम चंद गोयल और अशोक अग्रवाल, मोतिहारी (बिहार) के कमलदेव राम, सर्वजीत चौधरी और गुरदेली शाह उर्फ रामनारायण शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि जब्त नौ किलो चरस देश के विभिन्न राज्यों में भेजी जानी थी।
गिरोह बनाकर कर रहे थे तस्करी
ये आरोपित लंबे समय से नारकोटिक्स तस्करी में जुटे हैं। जिनका काम संगठित गिरोह बनाकर अवैध चरस जैसे उत्पाद की खरीद-बिक्री करना था। इनका नेटवर्क बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल तक फैला हुआ है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नौ किलो चरस आकलित मूल्य 22.50 लाख, एक चार पहिया वाहन, एक मोटर साइकिल, सात मोबाइल, 40 हजार भारतीय मुद्रा और ढ़ाई हजार नेपाली मुद्रा भी बरामद किए गए हैं।
