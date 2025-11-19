राजस्व लक्ष्य से फिसले जिले, सरकार नाराज़: कमजोर परफॉर्मेंस वाले अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी, भेजा गया कारण बताओ नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में लगातार चली चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी विभागों में भी काम की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। जिसका असर राजस्व संग्रह पर भी पड़ा है। हाल ही में खान एवं भू-तत्व विभाग की एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई कि जिलों को राजस्व संग्रह धीमा है।



खान एवं भू-तत्व विभाग के सचिव ने राजस्व संग्रह की प्रगति जानने के लिए जिलों के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए जिलों को 4756.73 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया था।

जिसके विरूद्ध जिलों ने 862.64 करोड़ रुपये का ही संग्रह किया। कई जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने लक्ष्य का 20 प्रतिशत का ही संग्रह किया।

जिसके बाद विभाग ने संबंधित जिलों के पदाधिकारियों से इसका जवाब तलब किया है।



सूत्रों ने बताया कि जिन जिलों ने 20 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रह किया है उनमें मुंगेर, सारण, जहानाबाद, शिवहर, रोहतास, गया, जमुई, पटना, नालंदा, नवादा के अलावा औरंगाबाद, मधुबनी, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, कटिहार और भागलपुर ने सितंबर महीने में 20 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रह किया है।