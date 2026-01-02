राज्य ब्यूरो, पटना। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि राज्य में अपराध के ग्राफ में लगातार कमी दर्ज की गई है। पटना में हत्याकांड में 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

पिछले दो दशकों में राज्य के अन्य जिलों में भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है, मगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है कि हत्या या गंभीर अपराध का कोई कांड ही दर्ज न हो।

हाल में पुलिस मुठभेड़ के मामले बढ़ने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि यह सुनियोजित नहीं होता। पिछले साल पुलिस ने करीब पौने चार लाख लोगों को गिरफ्तार किया।

मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों की भी हुई मौत

इनमें से 10-15 मामले ऐसे हो जाते हैं, जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कारवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है। इसमें पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है।

डीजीपी ने कहा कि ड्रग्स और साइबर अपराध वर्तमान में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। यह इसलिए भी अधिक चिंता का विषय है कि दोनों ही तरफ के अपराध में बहुत कम उम्र के किशोर और युवा शामिल हैं।