सबको स्वस्थ कर देंगे; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संवाद से पहले डिप्टी CM का एलान
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Bhumi: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं हैं।
31 दिसंबर को सहरसा को और उसके बाद 4 जनवरी को भूमि सुधार जनकल्याण संवाद आयोजित करने की घोषणा उन्होंने की है।
विभाग को स्वस्थ करेंगे
इस क्रम में सामने आया है कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम से पहले कुछ अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी पर चले गए हैं। कुछ बीमार भी हो गए हैं।
इसपर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सबको स्वस्थ होना होगा। विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि विवादरहित जमीन को भी विवादित बनाने वाले बचेंगे नहीं।
इससे पूर्व वीडियो जारी कर भी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जितने संकल्प लिए हैं उसको साकार करने के लिए सरकारी भूमि के संरक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को मिलकर पूरी गंभीरता और सजगता के साथ प्रहरी के रूप में काम करना होगा।
किसी की भावना आहत करना उद्देश्य नहीं
एक्शन से विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। सीएम और राज्यपाल तक से उनकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। वे किसी दबाव में नहीं आने वाले।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी की भावना को चोट पहुंचाना मंशा नहीं है। जनता के हित में विभाग के काम को आगे बढ़ाना है। विवादित वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।
उन्होंने कहा है कि पहले चरण में दाखिल-खारिज और परिमार्जन का काम निपटाया जा रहा है। दूसरे चरण में सरकारी भूमि के मामले उनकी प्राथमिकता में होंगे।
विभागीय मंत्री के निर्देश पर जिलास्तरीय अधिकारी भी पूरे एक्शन में हैं। 15 जनवरी तक दाखिल-खारिज के मामले निष्पादन के लिए सभी युद्धस्तर पर जुटे हैं।
