    डिप्टी CM व‍िजय कुमार सिन्‍हा के एक्शन प्लान से खलबली, भू-माफ‍िया और अधिकारियों की बन रही सूची

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    बिहार के उपमुख्‍यमंत्री व‍िजय कुमार सिन्‍हा ने भू माफ‍ियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्‍होंने कहा कि ऐसे माफ‍ियाओं और भ्रष्‍ट अधिकारियों की स ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपमुख्‍यमंत्री सह राजस्‍व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्‍हा। जागरण आर्काइव

    डि‍ज‍िटल डेस्‍क, पटना। बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह राजस्‍व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री व‍िजय कुमार सिन्‍हा ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

    कहा है कि भूम‍ि माफ‍िया को कुछ अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सिन्‍हा बुधवार को पत्रकार वार्ता कर रहे थे।
    उन्‍होंने कहा कि कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक की सूची बनाई जा रही है। भू माफिया के साथ किन पदाधिकारियों या कर्मचारियों की भागीदारी है। कौन सफेदपोश हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है।

    जड़ से खत्‍म करेंगे बीमारी 

    क्‍योंक‍ि बीमारी को खत्‍म करना है तो इसकी जड़ तक जाना होगा। मंत्री ने यह भी कहा क‍ि प्रत्‍येक कर्मचारी को निर्धारित स्‍थान पर अनिवार्य रूप से बैठना होगा। यदि एक से ज्‍यादा हल्‍का की जिम्‍मेदारी है तो उसकी तिथि करेंगे क‍ि कब कहां बैठना है। 

    किसी की जेब में कार्यालय नहीं चलेगा। किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। आम जनता की परेशानी किसी हाल में स्‍वीकार्य नहीं है। विभाग की ओर से मोबाइल और लैपटॉप सभी को दिया गया है। 

    उपमुख्‍यमंत्री ने कहा कि कई कर्मचारियों ने ही सुझाव दिया कि सभी लोग निर्धारित स्‍थान पर बैठेंगे तो लोगों को असुविधा नहीं होगी। विजय सिन्‍हा ने यह भी कहा कि कार्यालय या कार्यस्‍थल पर उपस्‍थ‍ित‍ि में अब कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। पटना में एक टीम रहेगी जो वीडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कॉल से जांचेगी क‍ि वे अपने कार्यालय में हैं या नहीं।

    मंत्री ने कहा क‍ि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्‍व में उन्‍हें भूमि सुधार विभाग का बड़ा जिम्‍मा दिया गया है। आमजन में विवाद का सबसे बड़ा कारण जमीन है। 

    उन्‍होंने कहा क‍ि दाखिल-खारिज और परिमार्जन पहली प्राथम‍िकता है। समयबद्ध तरीके से सभी आवेदन का निष्‍पादन करने की हिदायत दी गई है। किसी आवेदन को न‍िरस्‍त करने का स्‍पष्‍ट कारण बताना होगा।