    अवैध खनन के खिलाफ ‘बिहारी योद्धा पुरस्कार’: ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को ₹5000 और ट्रक के लिए मिलेंगे ₹10000

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    बिहार में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहारी योद्धा पुरस्कार' की घोषणा की गई है। इसके तहत, अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर को प ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपमुख्‍यमंत्री व‍िजय कुमार सिन्‍हा। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना।  Action on Illegal Mining: उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में बालू, पत्थर, मिट्टी समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन पर सख्ती जारी रहेगी। अवैध खनन को रोकने के लिए गठित पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा।

    उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि अवैध खनन रोकने मे कोताही हुई तो उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी। वे मंगलवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

    बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग की ओर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3500 करोड़ की उगाही का लक्ष्य रखा गया था। यह 3569 करोड़ पर पहुंच गया। चालू वित्तीय वर्ष में भी 3850 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध नवंबर, 2025 तक 1530 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया है।

    यह नवंबर तक निर्धारित लक्ष्य 1155 करोड़ रुपये से लक्ष्य से बहुत अधिक है। संवाददाता सम्मलेन में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सह खान आयुक्त देवेश सेहरा और खनन निदेशक बिनोद दुहल मौजूद थे।

    नौ महीने में  31,997 छापेमारी

    सिन्हा ने बताया कि अप्रैल से नवंबर 2025 तक अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध राज्यभर में कुल 31 हजार 997 छापेमारियां की गई हैं। इसमें कुल 1696 प्राथमिकी दर्ज हुई।

    420 लोग पकड़े गए और 3599 वाहनों को जब्त किया गया है। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने वाले 13 पदाधिकारियों व कर्मियों को दण्डित किया गया है। 21 खनिज विकास पदाधिकारियों और खान निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित है।

    खनन योद्धाओं की सक्रियता के कारण अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ कठोर कार्रवाई में बड़ी मदद मिली है। इसके लिए ट्रैक्टर से होने वाली अवैध बालू ढुलाई की सूचना देने पर पांच हजार और अवैध ट्रक से बालू की अवैध ढुलाई की सूचना देने पर दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा रहा है।

    तीन ब्‍लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी 

    विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने कहा कि देश के वृहद खनिज मानचित्र पर बिहार तेजी से उभर रहा है। वर्तमान में बिहार में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज के तीन ब्लाॅक की नीलामी सफलता पूर्वक कराई गई है।

    इसमें एक ब्लाॅक का कंपोजिट लाइसेंस निर्गत किया जा चुका है तथा अन्य दो ब्लाॅक के लिए शीघ्र ही कंपोजिट लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। 

    उप मुख्यमत्री 12 से शुरू करेंगे भूमि सुधार जनकल्याण संवाद

    उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा रैयतों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भूमि सुधार जनकल्याण संवाद शुरू करेंगे। 12 दिसंबर को पटना से इसकी शुरुआत होगी।

    यह कार्यक्रम अगले 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगा। इसमें संबंधित जिले के विभागीय अधिकारी भी रहेंगे। सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी।

    राजस्‍व महा अभ‍ियान में आए 46 लाख आवेदन

    उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को लखीसराय के टाउन हाल में इस संवाद का आयोजन होगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व महा अभियान के दौरान शिविरों में 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15 लाख आवेदनों की अपलोडिंग हो चुकी है। शेष आवेदनों को 31 दिसंबर तक अपलोड करना है।

    बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे प्रियदर्शिनी ओएसडी चंद्रिमा अत्री, सचिव सह चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू अर्जन के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डा. महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा, उप सचिव डा. सुनील कुमार सिंह, ओएसडी मणिभूषण किशोर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।