Bihar Daroga Exam: ईओयू ने आयोग को लिखे पांच पत्र, दो का ही मिला जवाब; इन परीक्षा केंद्रों पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। दारोगा भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच कर रही ईओयू की एसआइटी ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को पांच पत्र भेजे हैं। तीन सितंबर को एक, आठ सितंबर को दो और 15 सितंबर को दो पत्र भेजे गए। इन पत्रों के जरिए अभ्यर्थियों की शिकायतों पर आयोग का पक्ष और कई अहम जानकारियां मांगी गई हैं।

25 से 30 प्रतिशत अभ्यर्थियों के पास होने पर सवाल ईओयू ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर असामान्य रूप से 25 से 30 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों के सफल होने को लेकर जानकारी मांगी है। एक ही कक्ष में क्रमवार बैठे अभ्यर्थियों के पास होने से जुड़े सवाल भी आयोग के सामने रखे गए हैं। ईओयू के अनुसार, पांच में से अभी सिर्फ दो पत्रों के जवाब आयोग की ओर से मिले हैं।

गया, पूर्णिया और खगौल केंद्र जांच के घेरे में ईओयू की जांच में मुख्य रूप से गया, पूर्णिया और खगौल के परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी से जुड़े मामले सामने आए हैं। गया और पूर्णिया में वीक्षक व बायोमीट्रिक कर्मियों की कथित सेटिंग के जरिए प्रश्न-पत्र की तस्वीर खींचकर बाहर भेजने की बात सामने आई। खगौल में बुकलेट फटे होने का मामला भी जांच का हिस्सा है।

गया में ब्लूटूथ से उत्तर लिखवाने का आरोप बीपीएसएससी ने गया और पूर्णिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गया के रामपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 307/26 में साल्वर गैंग पर ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के जरिए अभ्यर्थियों को उत्तर लिखवाने का आरोप है। इस मामले में एक आरोपित की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

पूर्णिया में वीक्षक के मोबाइल से बढ़ा शक पूर्णिया के वीडियो फुटेज में परीक्षा केंद्र के अंदर एक वीक्षक के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बात सामने आई। परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र की तस्वीर खींचने की शिकायत के बाद यहां भी कार्रवाई की गई।