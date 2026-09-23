राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने 27 मई को दो पालियों में हुई दारोगा भर्ती मुख्‍य लिखित परीक्षा रद कर दी है।

BPSSC ने इसकी सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि अपर‍िहार्य कारणों से परीक्षा रद की जाती है। परीक्षा की नई त‍िथ‍ि के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा।

आध‍िकारिक वेबसाइट ही देखें अभ्‍यर्थी

परीक्षा‍र्थ‍ियों से अपील की गई है क‍ि वे अधिकृत सूचनाओं के ल‍िए आधि‍कारिक वेबसाइट को ही देखें। क‍िसी भी माध्‍यम से असामाज‍िक तत्‍वों द्वारा फैलाई जा रहे भ्रामक सूचनाओं पर ध्‍यान नहीं दें।

ईओयू ने दारोगा भर्ती परीक्षा की प्राथमिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसके बाद परीक्षा रद करने का आदेश आयोग के स्तर से जारी किया गया है।

बता दें कि दारोगा के 1,799 पदों के लिए मई में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। इसके बाद ईओयू ने मामले की जांच शुरू की गई।

पूर्णिया और गया में दर्ज प्राथमिकी के अलावा दूसरे जिलों से भी आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को शिकायत और साक्ष्य उपलब्‍ध कराए गए।

हेल्पलाइन नंबर समेत विभिन्न माध्यमों से मिले साक्ष्यों में लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र की कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। EOU ने इन तस्वीरों की सत्यता की जांच के लिए BPSSC को पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी मांगी थी।

प्रश्न-पत्र की तस्वीर असली है या नहीं, आयोग से मांगी जानकारी

बताया जाता है क‍ि अभ्यर्थियों और छात्रों से मिली तस्वीरों के संबंध में आयोग से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। इनमें यह भी पूछा गया है कि प्रश्न-पत्र या बुकलेट की तस्वीरें वास्तविक हैं या नहीं।

यदि सही हैं तो किस परीक्षा केंद्र और किस अभ्यर्थी से संबंधित हैं। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र पर विशेष कोड होता है। इस कोड से संबंधित प्रश्न-पत्र के परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थी की जानकारी का पता लगाया जा सकता है।