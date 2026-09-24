'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी हो एनकाउंटर', बदसलूकी कांड से नाराज चिराग पासवान की CM से डिमांड

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में जमुई की घटना के कुछ ही दिनों बाद समस्तीपुर में भी लड़की से बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के जगतसिंहपुर में हुई इस घटना ने एक बार फिर लड़कियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

जमुई के बाद समस्तीपुर में सामने आया मामला समस्तीपुर में यह घटना बुधवार को करपुरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में डैम बाइपास रोड पर हुई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की और चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चिराग पासवान ने CM सम्राट से की बड़ी मांग केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समस्तीपुर की घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं और मामले में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की।