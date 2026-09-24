समस्तीपुर में स्कूटी सवार युवक-युवती से बदलसूकी, एक ही दिन में दूसरे कांड का वीडियो वायरल

जागरण संवादाता, समस्तीपुर। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने समस्तीपुर के मुसरीघरारी इलाके में हलचल बढ़ा दी है। वीडियो में स्कूटी से जा रहे एक युवक और युवती को लोगों की भीड़ घेरती नजर आ रही है।

भीड़ के बीच दोनों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, बदसलूकी और मारपीट की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि एक ही दिन में इस तरह की दूसरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

लाटबसेपुरा पंचायत का बताया जा रहा वीडियो वायरल वीडियो मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के लाटबसेपुरा पंचायत का बताया जा रहा है। इसमें सड़क पर स्कूटी सवार युवक-युवती के आसपास कई लोग जमा दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं।

कार्रवाई की मांग तेज वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है।