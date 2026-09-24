'घटना कहां नहीं होती है? अमेरिका-जापान में भी होती है', जमुई-समस्तीपुर कांड पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिलाओं के खिलाफ सामने आईं जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं को लेकर सियासी बहस के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार की कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का राष्ट्रपति यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहां कोई आपराधिक घटना नहीं होगी। उनके मुताबिक, असली सवाल यह है कि घटना के बाद सरकार और प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं।

'कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कार्रवाई' अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। मंत्री ने हाल की घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया। जमुई-समस्तीपुर में कार्रवाई का दिया हवाला मंत्री के अनुसार, जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं में प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए केवल यह मायने नहीं रखता कि कोई घटना हुई, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि उसके बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या रही। उन्होंने कहा कि सरकार का इकबाल कायम है और अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा।

मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई और समस्तीपुर लड़की छेड़छाड़ मामले पर कहा घटना कहां नहीं होती है, घटना तो अमेरिका में भी होती है, जापान में भी होती है, अमेरिका में घटना नहीं हो रही है? अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा विकसित देश है वहां भी घटना होती है सरकार किसी भी अपराधी को बचाना नहीं चाहती है.! घटनाएं अगर होगी तो कानून का पूरा बुलडोजर चलेगा नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित परंपरा है इस परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे। — Sadan Singh Rajput (@SadanJee) September 24, 2026 शांभवी चौधरी ने भी जताई नाराजगी समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा किसी युवती को परेशान करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही। सख्त सजा की मांग, कानून के डर पर जोर शांभवी चौधरी ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कड़ी सजा की जरूरत बताते हुए कहा कि कानून का भय अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया।