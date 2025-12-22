Bihar News: जमीन-बालू माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी चोट, 55 करोड़ की संपत्ति जब्ती की तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अवैध जमीन और बालू कारोबार के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने 19 जमीन व बालू माफियाओं की 55 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा है। सूची में दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी शामिल है।

ईओयू डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आठ भू-माफिया की करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है।

ईओयू ने 11 बालू माफियाओं की भी पहचान की है, जिनकी करीब 15.09 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया है। अब इन मामलों में पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय आगे की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा बीएनएस के तहत 289 शराब माफियाओं की संपत्ति भी होगी जब्त। अवैध शराब कारोबार से संपत्ति बनाने वाले 289 शराब माफियाओं को बिहार पुलिस ने चिह्नित किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अब तक 132 मामलों में प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, मद्य निषेध से जुड़े मामलों में इस वर्ष नवंबर तक 1119 शराब कारोबारियों को बिहार के भीतर, जबकि 17 बड़े शराब माफियाओं को अन्य राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में ईओयू के एसपी विनय कुमार तिवारी भी मौजूद थे।