राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग (Department of Mines & Geology ) ने सख्त प्रशासनिक प्रबंधन और नियमित अनुश्रवण के दम पर राजस्व संग्रह का नया रिकाॅर्ड बनाया है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 3500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 3569.47 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है।

पिछले वित्‍तीय वर्ष से चार सौ करोड़ ज्‍यादा

यह लक्ष्य का 101.04 प्रतिशत है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सघन कार्रवाई का सीधा असर राजस्व संग्रह पर पड़ा है।