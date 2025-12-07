राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilence) पिछले एक वर्ष में जिस आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। ब्यूरो की निरंतर कार्रवाई से सरकारी महकमों में हलचल है। निगरानी ब्यूरो ने अकेले जनवरी से छह दिसंबर के बीच सौ के करीब प्राथमिकी दर्ज कर 95 भ्रष्ट लोक सेवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। अपनी कार्रवाई के दौरान निगरानी ने भ्रष्ट लोक सेवकों के पास से 35 लाख से अधिक रकम भी बरामद की है। इनके अतिरिक्त आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामलों में भी निगरानी सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

निगरानी ब्यूरो की जांच टीमों ने इस वर्ष राज्य सरकार के कुछ प्रमुख विभाग जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, कृषि आपूर्ति विभाग समेत दूसरे कई विभागों में कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क की पहचान कर ट्रैप आपरेशन तेज किए हैं।

अब हर श‍िकायत को प्राथम‍िकता ब्यूरो के मुताबिक, सरकारी कामकाज में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब हर शिकायत को प्राथमिकता से दर्ज किया जा रहा है और उसकी त्वरित जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई केवल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं है। ब्यूरो अब आय से अधिक संपत्ति की जांच (डीए केस) पर भी फोकस बढ़ा रहा है। जिसमें संदिग्ध अधिकारियों की पिछले कई वर्षों की आय और खर्च का मिलान किया जा रहा है।

कई मामलों में अचल संपत्ति, बैंक खाते, बैंक लाकर जब्त किए गए हैं और काफी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। जमीन खरीद के दस्तावेज भी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं।



सूत्रों की माने तो निगरानी ने वर्ष 2026 के लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाई है। एक ओर निगरानी ब्यूरो, साइबर मानीटरिंग, शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग के लिए अलग यूनिट गठन की भी योजना है।