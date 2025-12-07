Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar: भ्रष्टाचारि‍यों पर निगरानी के एक्‍शन में तेजी से हड़कंप, अब तो और होगी सख्ती, क‍ितने भ्रष्‍ट लोकसेवक आए शिकंजे में;

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार की सख्ती के चलते कई भ्रष्ट ल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सख्‍त कार्रवाई की तैयारी में निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilence) पिछले एक वर्ष में जिस आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। ब्यूरो की निरंतर कार्रवाई से सरकारी महकमों में हलचल है।

    निगरानी ब्यूरो ने अकेले जनवरी से छह दिसंबर के बीच सौ के करीब प्राथमिकी दर्ज कर 95 भ्रष्ट लोक सेवकों को अपनी गिरफ्त में लिया है। अपनी कार्रवाई के दौरान निगरानी ने भ्रष्ट लोक सेवकों के पास से 35 लाख से अधिक रकम भी बरामद की है। इनके अतिरिक्त आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामलों में भी निगरानी सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगरानी ब्यूरो की जांच टीमों ने इस वर्ष राज्य सरकार के कुछ प्रमुख विभाग जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, कृषि आपूर्ति विभाग समेत दूसरे कई विभागों में कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क की पहचान कर ट्रैप आपरेशन तेज किए हैं।

    अब हर श‍िकायत को प्राथम‍िकता

    ब्यूरो के मुताबिक, सरकारी कामकाज में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब हर शिकायत को प्राथमिकता से दर्ज किया जा रहा है और उसकी त्वरित जांच की जा रही है।

    सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई केवल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं है। ब्यूरो अब आय से अधिक संपत्ति की जांच (डीए केस) पर भी फोकस बढ़ा रहा है। जिसमें संदिग्ध अधिकारियों की पिछले कई वर्षों की आय और खर्च का मिलान किया जा रहा है।

    कई मामलों में अचल संपत्ति, बैंक खाते, बैंक लाकर जब्त किए गए हैं और काफी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। जमीन खरीद के दस्तावेज भी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं।

    सूत्रों की माने तो निगरानी ने वर्ष 2026 के लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाई है। एक ओर निगरानी ब्यूरो, साइबर मानीटरिंग, शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग के लिए अलग यूनिट गठन की भी योजना है।

    निगरानी ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैर-कानूनी लेनदेन की जानकारी मिलने पर तत्काल ट्रैप आपरेशन चलाया जाए। ब्यूरो का सख्त रुख यह संदेश दे रहा है कि अब भ्रष्टाचार कैसा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई से कोई परहेज नहीं होगा।