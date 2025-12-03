Language
    Bihar News: मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार नंबर-1, 81+ अंकों के साथ पूरे देश में रहा अव्वल

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:57 AM (IST)

    बिहार राज्य मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने में लगातार पहले स्थान पर है। 81 से अधिक अंकों के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है, जो राज्य सरकार के स्वास ...और पढ़ें

    अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार अव्वल। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी से लेकर भर्ती होने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार यह जानकारी दी।

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देकर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। तब से बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है।

    मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में यह प्रदेश रहा दूसरे स्थान पर

    इस वर्ष एक बार फिर अक्टूबर महीने में रोगियों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार ने 81.35 अंकों के साथ पहले स्थान का खिताब जीत लिया है, जबकि 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे और 71.80 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है।

    यहां बता दें कि विभाग का दावा है कि दवा और अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए राज्य में फिलहाल जीपीएस से लैस 165 औषधि वाहन चलाए जा रहे हैं।

    इस पूरी योजना का मकसद राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी रोगी दवा की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे।

