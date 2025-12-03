Bihar News: मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार नंबर-1, 81+ अंकों के साथ पूरे देश में रहा अव्वल

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी से लेकर भर्ती होने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार यह जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देकर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। तब से बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है।

