बिहार की बसों में 7 साल में चार लाख से ज्यादा दिव्यांग-सेनानियों ने किया मुफ्त सफर, टॉप पर रहा यह प्रमंडल

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की सरकारी बसों में चार लाख 90 हजार 957 दिव्यांगजनों ने मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है। वर्ष 2017 से 2023 तक दिव्यांगजनों के अलावा पांच हजार 320 स्वतंत्रता सेनानी एवं जेपी सेनानी ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है।

इस तरह छह-सात सालों में दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और जेपी सेनानी को मिलाकर चार लाख 96 हजार से अधिक लोगों ने सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की है। यह जानकारी मंगलवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में नियम के अनुसार सेनानियों एवं दिव्यांगजनों के लिए 50 किमी तक की यात्रा पूरी तरह मुफ्त है, जबकि उससे ज्यादा दूरी पर सिर्फ आधा किराया देना पड़ता है। यह सुविधा पूरे बिहार में चलने वाली सभी सरकारी बसों में लागू है।