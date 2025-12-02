गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों को मिले निजी सचिव, सुशील मोदी से है एक का कनेक्शन
बिहार सरकार ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों में एक निजी सचिव का संबंध सुशील मोदी से होने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: प्रदेश के गृह मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी को सरकार ने निजी सचिव की सेवा दी है।
कुल 10 मंत्रियों के लिए आप्त सचिव की सेवा दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक शैलेंद्र कुमार ओझा को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निजी सचिव बनाया गया है।
शैलेंद्र ओझा लंबे समय तक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Ex Deputy CM Sushil Kumar Modi) के साथ रह चुके हैं।
वीरेंद्र कुमार को उर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, रजनीकांत चौधरी को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, अखिलेश कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, रणधीर कुमार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का निजी सचिव बनाया गया है।
सलिल शंकर बने ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री के पीएस
बलराम सिंह को श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर, दिनेश प्रसाद सिंह को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, अमित कुमार को आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीनारायण प्रसाद का, सलिल शंकर को ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और उत्कर्ष को समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है। किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। मंत्री के पद त्यागने या आप्त सचिव पद से हटाए जाते ही इनकी सेवा स्वत: समाप्त हो जाएगी।
निगरानी के कामकाज से अवगत हुए ट्रेनी आइपीएस अधिकारी
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के ट्रेनी अधिकारियों ने मंगलवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का परिभ्रमण किया। इस दौरान निगरानी के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने ट्रेनी आइपीएस अधिकारियों को ब्यूरो के कामकाज से अवगत कराया।
इस अवसर पर डीआइजी नवीन चन्द्र झा, मृत्युंजय कुमार चौधरी ने भी पुलिस पदाधिकारियों को कई जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि निगरानी कैसे कार्य करती है।
