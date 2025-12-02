सासाराम में ब्रांडेड नमक की आड़ में मिलावट का खेल, पुलिस ने गोदाम पर की छापेमारी

जागरण संवाददाता, सासाराम। खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बाजार में नमक तक असली मिलना मुश्किल हो गया है। टाटा ब्रांड का नमक यहां नकली बनाकर काफी दिनों से बेचे जाने की मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने दरिगांव थाना क्षेत्र के धनकी जामुन के पास स्थित नमक गोदाम पर मंगलवार को छापेमारी शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी अधिकारियों का दावा है कि बाजार में उनके ब्रांड के नाम पर बिक रहे अधिकांश नमक नकली हैं। पुलिस सैंपल की जांच करा विक्रेताओं पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सासाराम एक के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि नकली नमक बेचने की मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जो अबतक जारी है। जब्त नमक का सैंपल लेकर उसकी जांच करने के लिए संबंधित एजेंसी को जांच कराने के लिए सौंपा जाएगा। इस दौरान गोदाम में रखे गए माल की मात्रा का आकलन करने के बाद उसे सील किया जाएगा।

नमक व्यवसायी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अलावा कई अन्य दंडात्मक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार टाटा नमक कंपनी के ब्रांड पर नकली नमक बेचने की मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है।

नमक गोदाम आलमगंज निवासी संजय कुमार का है। संजय कुमार की गोला में भी दुकान है। कंपनी के अधिकारियों ने गोला बाजार स्थित दुकान से छापेमारी की शुरुआत कराई है। छानबीन के दौरान ताराचंडी रोड पर व्यवसायी की गोदाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंच कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।