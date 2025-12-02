सासाराम में ब्रांडेड नमक की आड़ में मिलावट का खेल, पुलिस ने गोदाम पर की छापेमारी
सासाराम में पुलिस ने ब्रांडेड नमक की आड़ में हो रही मिलावट का भंडाफोड़ किया। एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी नमक बरामद किया गया। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सासाराम। खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बाजार में नमक तक असली मिलना मुश्किल हो गया है। टाटा ब्रांड का नमक यहां नकली बनाकर काफी दिनों से बेचे जाने की मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने दरिगांव थाना क्षेत्र के धनकी जामुन के पास स्थित नमक गोदाम पर मंगलवार को छापेमारी शुरू की है।
कंपनी अधिकारियों का दावा है कि बाजार में उनके ब्रांड के नाम पर बिक रहे अधिकांश नमक नकली हैं। पुलिस सैंपल की जांच करा विक्रेताओं पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
सासाराम एक के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि नकली नमक बेचने की मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जो अबतक जारी है। जब्त नमक का सैंपल लेकर उसकी जांच करने के लिए संबंधित एजेंसी को जांच कराने के लिए सौंपा जाएगा। इस दौरान गोदाम में रखे गए माल की मात्रा का आकलन करने के बाद उसे सील किया जाएगा।
नमक व्यवसायी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अलावा कई अन्य दंडात्मक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार टाटा नमक कंपनी के ब्रांड पर नकली नमक बेचने की मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है।
नमक गोदाम आलमगंज निवासी संजय कुमार का है। संजय कुमार की गोला में भी दुकान है। कंपनी के अधिकारियों ने गोला बाजार स्थित दुकान से छापेमारी की शुरुआत कराई है। छानबीन के दौरान ताराचंडी रोड पर व्यवसायी की गोदाम होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंच कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।
नकली नमक को ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग कर धड़ल्ले में बेचने की जानकारी मिली है। कंपनी अधिकारियों की मानें तो इस गोदाम से किन-किन दुकानों पर नमक का पैकेट पहुंचा है इसकी भी जांच पड़ताल कराई जाएगी।
जानकार बताते हैं कि सर्वाधिक नकली सामान खाद्य पदार्थों के ही मिल रहे हैं। वनस्पति तेल से लेकर दाल व घी तक असली मिलना मुश्किल होते जा रहा है। खाद्य अधिकारी द्वारा दुकानों में छापेमारी नहीं करने व नमूना संग्रहण में कमी से मिलावटखोरों का मनोबल बढ़ते जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।