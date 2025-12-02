संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ (पटना)। गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब स्‍वजनों को लगी तक वह मौके पर पहुंचे और जम कर हंगामा किया।

आरोप था कि युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। हंगामा की खबर पा कर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

नशा मुक्ति केंद्र का संचालक फरार हो गया। इस मामले में परिवार के लोगों ने हत्‍या की एफआइआर कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।

दो माह पूर्व कराया गया था भर्ती

मोकामा निवासी स्‍व. रामविनय का पुत्र अमन कुमार नशे का आदी था। दो माह पूर्व उससे गोपालपुर थाना क्षेत्र में चलने वाले नशा मुक्ति केंद्र में उसको भर्ती कराया गया।

मंगलवार को स्‍वजनों को सूचना दी गई कि अमन की मौत हो गई है। यह सुनते ही परिवार के लोग सन्‍न रह गए। स्‍वजन पहुंचे तो शव को देखकर हंगामा करने लगे।

आरोप है कि उसके शरीर पर पिटाई के गहरे निशान थे। हंगामे की सूचना गोपालपुर पुलिस को लगी तब वह मौके पर पहुंची और छानबीन करने में जुट गई।

स्‍वजन ने कराई हत्‍या की प्राथम‍िकी

पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया और लोगों को समझाकर मामला शांत किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि अमन के स्‍वजनों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मौत की वजह पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगी।

वहीं नशा मुक्ति केन्द्र के सभी लोग फरार बताए जाते हैं। कुछ कर्मी को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई। पूछताछ के बाद उन्‍हें छोड़ दिया गया।

स्‍वजनों का आरोप है कि इसके पूर्व में भी वह जब अमन से मिलने आते थे तो वह शिकायत करता क‍ि यहां उसके साथ मारपीट की जाती है। हमलोगों ने केंद्र के लोगों को इसको लेकर हिदायत भी दी थी।