Bihar Election 2025: टिकट का लालच देकर कांग्रेस उम्मीदवारों से ठगी जा रही रकम, पार्टी ने जारी किया बयान

बिहार कांग्रेस में टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल करके टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे गंभीर अपराध और पार्टी की साख को धूमिल करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने टिकटार्थियों से ऐसी फर्जी कॉल की सूचना कांग्रेस कमेटी को देने की अपील की है।

राज्य ब्यूरो, पटना। एक ओर बिहार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है तो दूसरी ओर कुछ ठग उसके भावी उम्मीदवारों को ठगने में जुट गए हैं। ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे गंभीर अपराध बताया है साथ ही कांग्रेस पार्टी की साख को धूमिल करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भी करार दिया है।

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि एक समाचार में बताया कि हाल के दिनों में यह संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल्स कर रहे हैं और टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। यह एक एक गंभीर अपराध और सुनियोजित षड्यंत्र है।

राजेश राम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करती है। पार्टी के टिकट वितरण में किसी भी प्रकार के धन के लेन-देन की कोई जगह नहीं है। विपक्षी दल हमारी छवि को खराब करने और राजनीतिक माहौल को दूषित करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं।