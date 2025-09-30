Language
    Bihar Election 2025: टिकट का लालच देकर कांग्रेस उम्मीदवारों से ठगी जा रही रकम, पार्टी ने जारी किया बयान

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:23 PM (IST)

    बिहार कांग्रेस में टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल करके टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे गंभीर अपराध और पार्टी की साख को धूमिल करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने टिकटार्थियों से ऐसी फर्जी कॉल की सूचना कांग्रेस कमेटी को देने की अपील की है।

    टिकट का लालच देकर कांग्रेस उम्मीदवारों से ठगी जा रही रकम

    राज्य ब्यूरो, पटना। एक ओर बिहार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है तो दूसरी ओर कुछ ठग उसके भावी उम्मीदवारों को ठगने में जुट गए हैं। ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे गंभीर अपराध बताया है साथ ही कांग्रेस पार्टी की साख को धूमिल करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भी करार दिया है।

    बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि एक समाचार में बताया कि हाल के दिनों में यह संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल्स कर रहे हैं और टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। यह एक एक गंभीर अपराध और सुनियोजित षड्यंत्र है।

    राजेश राम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करती है। पार्टी के टिकट वितरण में किसी भी प्रकार के धन के लेन-देन की कोई जगह नहीं है। विपक्षी दल हमारी छवि को खराब करने और राजनीतिक माहौल को दूषित करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं।

    उन्होंने सभी टिकटार्थियों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को टिकट के बदले पैसे की मांग करने वाली कोई फर्जी कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो वह तुरंत उस नंबर की जानकारी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दें। पार्टी ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। हम इस तरह की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सच्चाई व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे।

