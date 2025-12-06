दिल्ली में SIR के खिलाफ रैली को सफल बनाने में जुटी बिहार कांग्रेस, राजेश राम बोले- 'यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं'

Language
    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली में 14 दिसंबर को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के लिए बिहार कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

    इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जिला पर्यवेक्षकों के साथ अहम बैठक की। जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जिलों से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ इस जन आंदोलन की आवाज मजबूत तरीके से राजधानी दिल्ली दरबार तक पहुंचाई जा सके।

    राजेश राम ने कहा कि यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन आम नागरिकों की पीड़ा को सामने लाने का मंच है जिनके नाम मतदाता सूची से बिना कारण हटाए गए हैं।

    विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे हजारों मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित होने के कगार पर हैं। बैठक में जिला पर्यवेक्षकों को जनसंपर्क अभियान तेज करने, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए।

    साथ ही यह भी कहा गया कि रैली में अधिक संख्या दिखाकर कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि लोगों का जनाधिकार छीनने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।