राहुल-खरगे से मिले बिहार कांग्रेस के नेता, संगठन में बदलाव और राजद से अलग राह पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद शुरू हुई समीक्षा बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। दो दिन पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी के प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को हार की वजह बताई थी।

शनिवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने एक बार फिर खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की।

दिल्ली में होने वाली रैली पर चर्चा

इस मुलाकात में जहां दिल्ली में होने वाली रैली पर चर्चा हुई, वहीं हार के कारण और संगठन में संभावित बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से विमर्श किया गया।

सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं ने हाईकमान को पार्टी के अंदर राजद से अलग राह पर चलने की उठ रही मांग से भी अवगत कराया। वरीय नेताओं की विषय पर क्या प्रतिक्रिया आई, यह अब तक साफ नहीं है। इस संबंध में पार्टी के नेताओं से फोन पर बात के प्रयास किए गए, परंतु बात हो नहीं पाई।





