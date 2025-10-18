बिहार चुनाव से पहले बिखर जाएगी कांग्रेस! टिकट बंटवारे पर बगावत, कांग्रेस प्रवक्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के रिसर्च सेल के अध्यक्ष एवं प्रवक्ता आनंद माधव, खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक पूर्व विधायक गजानंद शाही, पूर्व विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बांका जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, सारण जिला अध्यक्ष बच्चू कुमार वीरू, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार राजन, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी नागेन्द्र पासवान विकल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य मधुरेन्द्र कुमार सिंह, खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रद्युमन कुमार सिंह के साथ एक दर्जन से अधिक नेताओं ने टिकट बंटवारे में धनबल, पक्षपात और सिफारिश का आरोप लगाया है।

शनिवार को पटना में इन नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को दलाल बताते हुए टिकट वितरण में भारी धांधली और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया।

बागी नेताओं ने कहा कि यह लोग मिलकर राहुल गांधी के हाथ को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आनंद माधव ने कहा कि टिकट वितरण में मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर धनबल और सिफारिश वालों को तरजीह दी गई।

बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए निजी स्वार्थ के तहत टिकट बांटे गए हैं। उन्होंने टिकट बंटवारे में दलाली की जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि वे राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को पूरी रिपोर्ट भेजेंगे।

इसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल जल्द दिल्ली जाएगा और टिकट घोटाले से जुड़े सबूत सौंपेगा। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे संगठनात्मक आंदोलन शुरू करेंगे। इस बार बेटिकट हुए विधायक छत्रपति यादव ने कहा कि प्रभारी अल्लावारू और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने सिंडिकेट बनाकर टिकट बेचा। कांग्रेस में वे एक मात्र यादव उम्मीदवार थे पर उनके साथ धोखा किया गया।

'दलालों का अड्डा बना पार्टी कार्यालय' पूर्व विधायक गजानंद शाही ने कहा कि पार्टी कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है, जहां निष्ठा नहीं, नोट का भाव चलता है।

जिस तरीके से उम्मीदवारों की सूची बनाई गई, उसमें न तो संगठन की राय ली गई और न ही क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा गया। नेताओं ने इसे राहुल गांधी के साथ गद्दारी और धोखा करार दिया।