Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में गरजेंगे पीएम मोदी, करेंगे 10 जनसभाएं; 24 तारीख से होगी शुरुआत

डिजिटल, डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसमें NDA सबसे आगे दिख रही है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान का पूरा खाका तैयार हो चुका है। जनता को अपनी ओर खींचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की 10 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। स्थानों की पहचान कर पीएमओ को भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह करीब 25 जनसभाएं करेंगे। लगभग इतनी ही रैलियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शीर्ष नेता करेंगे। रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री का प्रस्तावित बिहार दौरा 24 अक्टूबर को है। बिहार में वह दो जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका चुनाव अभियान 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से शुरू होगा। वहां से वह बेगूसराय जाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका दूसरा प्रस्तावित दौरा 29 अक्टूबर को है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी।