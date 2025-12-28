Weather Update: शीतलहर से कांपा पूरा बिहार, 5 डिग्री तक लुढ़का तापमान; कोल्ड डे और घने कोहरे की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटना। सर्द पछुआ हवा और कोहरे के कारण बिहार सिहर रहा है। राज्य में कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। एक जनवरी तक फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में कोल्ड डे के साथ घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण विमान और ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ा है। शनिवार को राजधानी में सौ मीटर दृश्यता एवं सबसे कम 50 मीटर गयाजी में दृश्यता दर्ज की गई। छपरा में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे। एक सप्ताह से राज्य में कोहरे और ठंड से लोगों का बुरा हाल है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Weather Forecast के अनुसार, एक जनवरी तक राज्य के अलग-अलग भागों में Cold Day जैसे हालात बने रहने से घने कोहरा का प्रभाव बना रहेगा। बर्फीली पछुआ के कारण दिन और रात कनकनी बनी रहेगी।

जम्मू से भी ठंडा रहा गयाजी शनिवार को राज्य में गयाजी इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गयाजी का न्यूनतम तापमान जम्मू शहर से भी कम रहा। जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजधानी के न्यूनतम तापमान में 3.1 डिग्री वृद्धि के साथ 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री का अंतर बना रहा। 19.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।