    Bihar chunav 2025 Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती आज, काउंटिंग सेंटर पर उमड़ने लगी समर्थकों की भीड़

    Bihar Election 2025 Results Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। जिससे नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही रुझान सामने आएंगे।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Fri, 14 Nov 2025 06:37 AM (IST)
    Bihar vidhan sabha Chunav 2025 result live

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar vidhan sabha chunav result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग के बाद आज परिणाम सामने आएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है।

    Bihar Chunav 2025 में NDA में शामिल बीजेपी 101, जदयू 101 चिराग पासवान की पार्टी LJP (रामविलास) 29, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM 6 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

    वहीं महागठबंधन में शामिल RJD 143, कांग्रेस 61, वाम दल 30 और VIP 9 सीटों पर अधिकारिक तौर से मैदान में है। इसके अलावा कुछ सीटों पर महागठबंधन की फ्रेडली फाइट है, जिसमें चैनपुर, करगहर, नरकटियागंज, सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज सीटें शामिल हैं।

    इस चुनाव में महुआ सीट से तेजप्रताप यादव, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, मोकामा से अनंत सिंह, छपरा से खेसारी लाल यादव, राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन पर देशभर की नजरें हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम सभी सीटों का पल-पल जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए बने रहें दैनिक जागरण के साथ...

    14 Nov 20256:37:49 AM

    Bihar Assembly Election Result LIVE: बिहार सरकार के मंत्री का दावा- 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा NDA

    बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि NDA 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जनता NDA सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से बहुत खुश है। हमारी सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है।

    14 Nov 20256:34:33 AM

    Bihar Election Result live: मतगणना से पहले पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की पूजा-अर्चना

    14 Nov 20256:31:34 AM

    Bihar Chunav 2025 Result Live: पटना के ए.एन. कॉलेज में होगी मतगणना, काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़

    14 Nov 20256:27:54 AM

    Bihar Election Result 2025 live: काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, सुबह से ही जुट रही समर्थकों की भीड़

    14 Nov 20256:24:37 AM

    Bihar vidhan sabha Chunav 2025 result Live: पिछले चुनावों में किसे मिली थीं कितनी सीटें?

    पिछले यानी 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके बाद बीजेपी को 74 और जदयू को 43 सीटें मिली थीं। इसके अलावा कांग्रेस को 19 सीपीआई (ML) को 12 जबकि AIMIM, HAM और VIP ने 4-4 सीटों में जीतदर्जकीथी। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई थीं। पिछली बार VIP नेभाजपा के नेतृत्व वाली NDA के साथ चुनाव लड़ा था। इस बार वह महागठबंधन के साथ है।

    14 Nov 20256:15:59 AM

    Bihar Election Result 2025 live: कितने बजे शुरू होगी वोटों की गिनती?

    चुनाव आयोग के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। साढ़े आठ बजे तक पहले राउंड के आंकड़े आ सकते हैं। दोपहर तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे और शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती का तरीका बदल गया है। जिसके अनुसार आखिरी दो राउंड की गिनती से पहले पोस्टल वोट शामिल किए जाएंगे।

    14 Nov 20255:51:32 AM

    Bihar Election Result live: बिहार में इस बार रिकॉर्ड 66.91 प्रतिशत मतदान, पुरुषों की तुलना में महिलाएं रहीं आगे  

    बिहार में इस बार रिकॉर्ड 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। 6 नवंबर को हुई पहले चरण की वोटिंग में Voter Turnout 65.08 प्रतिशत रहा। वहीं 11 नवंबर को हुए दूसरे चरण के मतदान में 68.76 प्रतिशत वोटिंग हुई। दोनों चरणों को मिलाकर पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.8% और महिला मतदाताओं का मतदान 71.6% रहा।

    14 Nov 20255:45:27 AM

    Bihar Chunav 2025 Result Live: 11 एग्जिट पोल में NDA को बढ़त, 1 में कांटे की टक्कर का अनुमान

    बिहार में मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिज, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइड, चाणक्य स्ट्रैटजीज और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ने भी राजग को सत्ता में फिर लौटते हुए दिखाया है। इसके उलट, एक्सिस माय इंडिया का अनुमान है कि बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह सकता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए 121 से 140 सीटें जीतेगा, महागठबंधन 98-118 और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी शून्य से दो के बीच सीटें जीतेगी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। 