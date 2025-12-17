नितिन नबीन इस्तीफे के बाद बिहार मंत्रिमंडल फेरबदल: विजय सिन्हा को शहरी विकास, दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग मिला
नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद बिहार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। विजय सिन्हा को शहरी विकास विभाग और दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग का प्रभार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में मंगलवार को अहम बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंगलवार को नितिन नबीन ने बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रमुख विभागों का बंटवारा किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि राज्य का प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो।
इस फेरबदल में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। विजय कुमार सिन्हा को शहरी विकास एवं आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
यह विभाग शहरी अवसंरचना, स्वच्छता, पेयजल, स्मार्ट सिटी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है।वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा राजस्व, भूमि सुधार और खनन विभाग भी संभाल रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में शहरी विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी।
सड़क निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मंत्री दिलीप जायसवाल को
वहीं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग राज्य की बुनियादी ढांचे की रीढ़ माना जाता है। नितिन नबीन के कार्यकाल में शुरू की गई सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना अब जायसवाल की प्रमुख चुनौती होगी।
गौरतलब है कि नितिन नबीन ने भाजपा के 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत के तहत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। वे हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं।
