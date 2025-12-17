नितिन नबीन इस्तीफे के बाद बिहार मंत्रिमंडल फेरबदल: विजय सिन्हा को शहरी विकास, दिलीप जायसवाल को सड़क निर्माण विभाग मिला

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में मंगलवार को अहम बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंगलवार को नितिन नबीन ने बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रमुख विभागों का बंटवारा किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि राज्य का प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो।

इस फेरबदल में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। विजय कुमार सिन्हा को शहरी विकास एवं आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह विभाग शहरी अवसंरचना, स्वच्छता, पेयजल, स्मार्ट सिटी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है।वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा राजस्व, भूमि सुधार और खनन विभाग भी संभाल रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में शहरी विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी।