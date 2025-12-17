बेंगलुरु साइबर ठगों का पटना में भंडाफोड़: चार गुर्गे दबोचे, किराए का कमरा तीन महीने से ठगी का बना था अड्डा

जागरण संवाददाता, पटना। बेंगलुरु से पटना आकर किराये के कमरे में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें चार कीपैड हैं। इनके मोबाइल में बीस लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह गिरोह लाटरी और अन्य तरीके का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपितों की पहचान बेंगलुरु के काबुर थाना क्षेत्र निवासी रोबिन इटिफ डिकोस्टर, कर्नाटक के नारायणपेट निवासी मधुशुदन रेडी, बेंगलुरु सिटी के बिटियम थाना क्षेत्र के गोविंद राज के रूप में हुई, जबकि चौथा आरोपित चिंटू कुमार नालंदा का रहने वाला है।

बेंगलुरु निवासी दोनों आरोपित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जो पिछले तीन माह से रामकृष्णा नगर किराएदार के रुप में रह रहे थे। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि इस गिरोह में कई और लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। उनकी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा।

यह गिरोह वाट्सएप, टेलीग्राम नंबर पर लाटरी जीतने का मैसेज प्रसारित कर लोगों को झांसा देने और उनको जीत की रकम दिलाने के नाम पर जीएसटी और अन्य मद में शुल्क के नाम पर खातों में रकम मंगाते थे। इसके साथ ही वाट्सएप के लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर खाते से रकम भी निकासी करता था। इस तरह की शिकायतें पुलिस को पुलिस मिल रही थी।

तकनीकी अनुसंधान में ठगों का लोकेशन रामकृष्णा नगर के शिवनगर में मिल रहा था। स्थानीय पुलिस उस इलाके का सत्यापन कर एक मकान में पहुंची, जहां से चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि रोबिन, मधुशुदन और गोविंद ज्यादातर कमरे में ही रहते थे।

उनके खाने से लेकर रहने का इंतजाम मास्टरमाइंड ने किया था। इनके पास से जब्त मोबाइल के वाट्सएप एवं मैसेज की जांच की गई तो लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन का ब्यौरा मिला। पैसे के लेनदेन की बातचीत भी है। कुछ संदिग्ध नंबर भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

तीन दिन पूर्व चौथी मंजिल से कूद गए थे दो आरोपित रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में पूर्व में भी कई साइबर ठग गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार की रात भी साइबर थाने की पुलिस रामकृष्णा नगर के जकरियापुर में एक मकान में छापेमारी करने गई थी।