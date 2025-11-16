Bihar Cabinet: मंत्रिमंडल की बैठक 17 को , नीतीश पेश करेंगे नई सरकार गठन का दावा

सबसे पहले शनिवार और रविवार को एनडीए के अनेक विधायक और वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायक दल से लेकर पार्टी संगठन तक, सभी स्तरों पर नेतृत्व ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें बधाई दी।

इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) भी शामिल होंगे।

11.30 बजे से होने वाली बैठक में सरकार का इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल पहले तो इस्तीफा देंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार में नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की नई पारी की कवायदों ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को वर्तमान सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय व रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम हाउस पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को जदयू विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलाने का जिम्मा सौंपा गया है।

नई सरकार के स्‍वरूप को अंत‍िम रूप

मुलाकातों का यह सिलसिला महज औपचारिकता नहीं, बल्कि नई सरकार के खाके को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।

इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि यह वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कुछ औपचारिक निर्णयों पर मुहर लग सकती है।

इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल वर्तमान सरकार का इस्तीफा देकर नई सरकार गठन का प्रस्ताव भी देंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची भेज दी है।

मंगलवार का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है।

जिसमें गठबंधन औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को अपना नेता घोषित करेगा। यह चर्चा भी है कि एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू सोमवार को ही अपने विधायकों की बैठक कर लेगा।

यह दोनों बैठकें आगामी कैबिनेट गठन, विभागों के बंटवारे और सरकार की प्राथमिकताओं के लिए अहम आधार तय करेंगी।

यह भी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार की नई सरकार का खाका करीब-करीब तैयार हो गया है अब इसका औपचारिक एलान भर शेष है।

शीर्ष नेता दिल्ली में डटे, मांझी और कुशवाहा को दिल्ली रोका गया

नीतीश सरकार की नई पारी के पहले पटना के साथ दिल्ली में राजनीतिक हलचलें तेज हैं। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भाजपा दिग्गजों के साथ बैठक हुई।