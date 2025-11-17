Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट के लिए चेहरों पर चर्चा तेज, सम्राट-जायसवाल और नित्यानंद के बीच हो गई बात

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    बिहार में सम्राट चौधरी, प्रेमचंद जायसवाल और नित्यानंद राय के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में अनुभवी और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार किया गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी इस प्रक्रिया में समन्वय स्थापित कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5, देशरत्न मार्ग पर सोमवार को बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भिखूभाई दलसानिया, वरिष्ठ नेता नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।

    सूत्रों के मुताबिक, बैठक का मुख्य एजेंडा नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, और बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देना रहा।

    बीजेपी इस बार अपने अनुभवी और जातीय संतुलन साधने वाले चेहरों को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी संगठन, चुनावी परफॉर्मेंस और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर चेहरे चुने जाएंगे।

    19 नवंबर को बीजेपी विधानमंडल की बैठक, विधायक चुनेंगे नेता

    बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 19 नवंबर को विधानमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। संभावना है कि रक्षा मंत्री एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जा सकते हैं।

    पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति होने वाली बैठक के उपरांत भाजपा विधानमंडल दल के नेता एवं उपनेता के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। साथ भी साफ हो जाएगा कि सरकार में भाजपा की ओर से कौन-कौन उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

    यह भी पढ़ें- Nitish Kumar: कैबिनेट मीटिंग में दिखी नई तस्वीर, इस्तीफा सौंपने से पहले क्या बोले CM नीतीश?

    यह भी पढ़ें- खेसारी लाल को हराकर सीएम आवास पहुंची छोटी कुमारी, नीतीश कुमार से कर दी छपरा के लिए बड़ी मांग