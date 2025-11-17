Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट के लिए चेहरों पर चर्चा तेज, सम्राट-जायसवाल और नित्यानंद के बीच हो गई बात

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5, देशरत्न मार्ग पर सोमवार को बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भिखूभाई दलसानिया, वरिष्ठ नेता नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक का मुख्य एजेंडा नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, और बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देना रहा।

बीजेपी इस बार अपने अनुभवी और जातीय संतुलन साधने वाले चेहरों को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी संगठन, चुनावी परफॉर्मेंस और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर चेहरे चुने जाएंगे।