खेसारी लाल को हराकर सीएम आवास पहुंची छोटी कुमारी, नीतीश कुमार से कर दी छपरा के लिए बड़ी मांग

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा विधानसभा क्षेत्र से नव-निर्वाचित विधायक छोटी कुमारी ने सोमवार को अपने पति एवं भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार साह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से औपचारिक भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हुए क्षेत्र के समग्र विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।

मुलाकात के दौरान विधायक छोटी कुमारी ने छपरा क्षेत्र की अहम समस्याओं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में लगातार प्रयास इस अवसर पर धर्मेंद्र कुमार साह ने कहा कि छपरा के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के तालमेल से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जाएगा।