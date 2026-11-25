राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तीन और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए नालंदा, समस्तीपुर और शेखपुरा में कुल 1295 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा।

जमीन अधिग्रहण पर राज्य सरकार 718 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही राज्य की सभी ग्राम कचहरियों को अब प्रशासनिक खर्च के लिए सालाना 24 हजार रुपये मिलेंगे।

ग्राम कचहरियों को पहले प्रतिवर्ष चार हजार रुपये ही मिलते थे। जिसे बढ़ाकर 24 हजार रुपये कर दिया गया है।

बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में 34 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि जिन तीन और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। उसके तहत नालंदा में 565 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर 383 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

वहीं, समस्तीपुर में 480 एकड़ जमीन के लिए 262 करोड़ रुपये और शेखपुरा में 250 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर 63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस फैसले से तीनों जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध होने से निवेश को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। चार हजार के बदले अब 24 हजार मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव के बाद ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक खर्व के लिए वार्षिक 24 हजार रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पहले इन्हें सिर्फ चार हजार रुपये ही मिलते थे।