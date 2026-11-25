राज्य ब्यूरो, पटना। पटना की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1794.32 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।

इसके तहत शहर के 75 वार्डों में रहने वाले 2.18 लाख से अधिक घरों को जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा बिहार संग्रहालय के सामने नेहरू पथ और मैगल्स रोड स्थित भूखंड पर आइकानिक ट्रेड सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों प्रस्ताव समेत 34 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

गंगा जल को शुद्ध कर होगी आपूर्ति

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एके चौधरी ने बताया कि परियोजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 2,18, 585 घरों को जलापूर्ति से जोड़ने के लिए गंगा से पानी लेने को दो इंटेक वेल और 355 व 350 एमएलडी क्षमता के दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे।

इसके अलावा 45 नई जलमीनारें, 13 अधूरी जलमीनारों का निर्माण पूरा करने, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार और दो केंद्रीकृत एससीएडीए प्रणाली स्थापित करने जैसे कार्य होंगे। बिहार संग्रहालय के सामने बनेगा आइकॉनिक ट्रेड सेंटर पटना में बिहार संग्रहालय के सामने नेहरू पथ और मैगल्स रोड स्थित भूखंड पर आइकानिक ट्रेड सेंटर विकसित किया जाएगा। यहां वाणिज्यिक, कार्यालय और आवासीय भवन भी बनाए जा सकेंगे। इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपने और भवन निर्माण विभाग के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी गई है। सोन नदी से औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम को मिलेगा पानी सोन नदी के सतही जल से औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम की करीब आठ लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। वर्ष 2051 तक 12 लाख लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाली इस योजना की लागत 1347.32 करोड़ से बढ़कर 2014.65 करोड़ रुपये हो गई है।

इसमें डिहरी एनीकट का आधुनिकीकरण, जलशोधन संयंत्र, पंप हाउस और पाइपलाइन निर्माण शामिल है। मार्च 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। अवैध खनिज परिवहन पर कसेगा शिकंजा, जीपीएस अनिवार्य बिहार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन किया गया है। अब लघु खनिज परिवहन वाहनों का निबंधन और दूसरे राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा।