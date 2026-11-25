संवाद सूत्र, एकंगरसराय। छह वर्षों से लंबित औद्योगिक परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 382 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत इस्लामपुर के ढेकवाहा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन ने कहा कि उन्होंने परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और संबंधित अधिकारियों से कई बार मुलाकात कर स्वीकृति की प्रक्रिया में आ रही बाधाएं दूर कराने की कोशिश की।