भवन निर्माण की योजनाओं को समय और गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण, बिहार में मंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। भवन निर्माण एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी योजनाओं को समय पर एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने भवनों के रख-रखाव पर जोर दिया। ताकि भवनों का अच्छे से रख-रखाव हो सके। नए प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस का भी प्रविधान हो।

वे गुरुवार को भवन निर्माण विभाग का वार्षिक कैंलेंडर एवं डायरी जारी करने के बाद अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे।समारोह में विभागीय सचिव कुमार रवि एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

कुमार रवि ने हरित पौधा भेंटकर मंत्री का स्वागत किया। डायरी और कैलेंडर में निगम द्वारा राज्य में निर्मित विभिन्न भवनों की तस्वीरें एवं जानकारी शामिल की गई है।

इस दौरान बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की प्रस्तुति में बताया गया कि इस समय 2708 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें 2389 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है।

199 परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सचिव ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने भवनों की छतों पर सोलर पैनल के अधिष्ठापन को लेकर भी पदाधिकारियों को निदेश दिया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार अनुराग सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।