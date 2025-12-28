Bihar Board 12th Admit Card: इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी, 10-20 जनवरी तक आयोजित होंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया कि इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी।

इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट https://intermediate.biharboardonline.com जारी किया गया है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर नौ जनवरी तक अपलोड रहेगा। परीक्षा समिति ने प्लस टू मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान से कहा कि अपने शिक्षण संस्थान से प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों प्रवेश पत्र यूजर आइडी एवं पासवर्ड के आधार पर वेबसाइट से अपलोड करेंगे और उस पर हस्ताक्षर व मुहर के साथ परीक्षार्थियों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षार्थियों से कहा कि वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से संपर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि 10 से 20 जनवरी 2026 तक की अवधि में प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। यह प्रवेश पत्र मात्र प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने के लिए जारी किया गया है। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने क लिए प्रवेश पत्र अलग से जारी किया जाएगा।

सेंटप परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों का ही जारी किया गया प्रवेश पत्र परीक्षा समिति ने शिक्षण संस्थानों के प्रधान से कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा सेंटप परीक्षा का परीक्षा फल समिति में जमा नहीं किया गया है, उन शिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। सेंटप परीक्षा का परीक्षा फल समिति में प्राप्त होने के बाद उनका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। सेंटप परीक्षा में नहीं शामिल होने वाले और परीक्षा में असफल हो उनका प्रवेश पत्र प्रधान द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।