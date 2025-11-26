Bihar: करोड़ों का काला धन जमीन में लगाया, एक और भ्रष्ट अधिकारी की निगरानी ने खोली पोल
बिहार में निगरानी विभाग ने एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा है जिसने करोड़ों रुपये का काला धन जमीन में निवेश किया था। जांच में पता चला कि अधिकारी ने अवैध रूप से कमाए धन को जमीन खरीदने में लगाया था, ताकि उसे छुपाया जा सके। निगरानी विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा।
आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई इस कार्रवाई में निगरानी ब्यूरो साढ़े दस लाख से अधिक नकद के अलावा, 27 लाख के जेवरात और जमीन के 14 डीड बरामद किए हैं।
छापामारी की यह कार्रवाई पटना में आशियाना फेज -2, राजीवन नगर स्थित आवास एवं रोसड़ा समस्तीपुर स्थित नगर परिषद कार्यालय और आवास पर की गई।
(कार्यपालक अधिकारी का मकान।)
आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा
निगरानी अन्वेषण को पुख्ता प्रमाण मिले थे कि नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा पद का दुरुपयोग कर मोटी काली कमाई कर रहे हैं।
जिसके बाद निगरानी ने इनके खिलाफ एक करोड़ 16 लाख 90 हजार रुपये से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया।
(मशीन से गिने जा रहे रुपये)
86 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति
जो इनके कुल आय के स्रोत से करीब 86.3 प्रतिशत ज्यादा है। इसके बाद निगरानी ब्यूरो ने कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इनके तीन ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
कार्रवाई के दौरान निगरानी ने वर्मा के ठिकाने से 10 लाख 50 हजार 660 रुपये नकद, 27 लाख, 30, 297 रुपये के जेवराम के साथ प्राथमिकी में दर्ज जमीन की 11 डीड के अलावा तीन अन्य कुल 14 डीड बरामद की।
इसके अलावा विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में निवेश के कागजात, एक ईनोवा कार एवं स्वीफ्ट डिजायर कार, एक बैंक की पासबुक भी बरामद की है।
निगरानी ब्यूरो जब्त कागजातों का विश्लेषण कर रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। निगरानी ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कस रहा है।
हाल के दिनों में कई अधिकारी इसकी गिरफ्त में आए हैं जिनके पास मोटी कमाई के सबूत मिले। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
