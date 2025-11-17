Bihar Politics: 19 नवंबर को BJP विधानमंडल दल की बैठक, विधायक चुनेंगे नेता; कौन-कौन बनेगा डिप्टी CM?

राज्य ब्यूरो, पटना। जनादेश के माध्यम से बिहार में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनने के उपरांत बुधवार को भाजपा के नव निर्वाचित विधायक विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है।

पार्टी की ओर से सभी 89 विधायकों के साथ ही विधान पार्षदों को सूचित कर दिया गया है। अटल सभागार में होने वाली बैठक में सम्मिलित होने के लिए पार्टी की ओर से सभी 21 एमएलसी को सूचित कर दिया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति होने वाली बैठक के उपरांत भाजपा विधानमंडल दल के नेता एवं उपनेता के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी।