    Jan Suraaj Party: पीके की जन सुराज का बेगूसराय में प्रदर्शन फीका, अधिकतर की जमानत जब्त

    By Rupesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    बेगूसराय में जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पीके की पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जन सुराज को बिहार की राजनीति में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और मतदाताओं का विश्वास जीतना होगा।

    बलबंत चौधरी, छौड़ाही (बेगूसराय)। संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय जिले में जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। निर्वाचन आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉ. मृत्युंजय कुमार ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और 24,595 वोट प्राप्त कर जिले में पार्टी के सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार बने।

    चेरिया बरियारपुर के डॉ. मृत्युंजय कुमार वोट हासिल करने के मामले में राज्य स्तर पर अपनी पार्टी में पांचवें स्थान पर रहे। उनसे ऊपर चार उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह (मढ़ौरा) को 58190 वोट, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप (चनपटिया) को 37172 वोट, सरफराज आलम (जोकीहाट) को 35354 वोट एवं अजय कुमार झा (सुगौली) को 24718 वोट मिले।

    डॉ. मृत्युंजय कुमार को मिले 24595 वोट उन्हें राज्य भर में अपनी पार्टी में पांचवीं पोजीशन दिलाया। यह भी ध्यान रहे कि जन सुराज प्रत्याशी पूर्व सांसद दशई चौधरी (पातेपुर) को 4181 वोट तो पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह (उजियारपुर) को 9551 वोट ही प्राप्त कर सके।

    जन सुराज पार्टी की वोट स्थिति:

    निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जन सुराज पार्टी के 10 से 15 हजार वोट पाने वाले 21 प्रत्याशी, 15 से 25 हजार के बीच वोट पाने वाले 14 प्रत्याशी, 35 से 40 हजार वोट पाने वाले तीन प्रत्याशी एवं 50 हजार से अधिक वोट प्राप्त करने वाले सिर्फ एक प्रत्याशी रहे।

    जिले में जन सुराज प्रत्याशियों को मिले वोट:

    जिला में जन सुराज पार्टी को कुल मिलाकर 70183 वोट ही मिल सके। पार्टी के लिए यह और भी निराशाजनक रहा कि चेरिया बरियारपुर में राजद प्रत्याशी सुशील कुमार को अकेले 70962 वोट मिले हैं। यह आंकड़ा जन सुराज पार्टी को जिले में मिले कुल मत से अधिक है।

    ज्ञात हो कि प्रत्याशी को जमानत वापस पाने के लिए कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत वोट हासिल करना आवश्यक है, परंतु पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार इस आंकड़ें से कोसों दूर रहे।

    विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी का नाम प्राप्त वोट
    चेरिया बरियारपुर डॉ. मृत्युंजय कुमार 24,595
    बखरी संजय कुमार 11,529
    बेगूसराय सुरेंद्र सहनी 7,773
    मटिहानी अरुण कुमार 6,774
    तेघड़ा राम नंदन सिंह 8,442
    बछवाड़ा रामोद कुंवर 7,654
    साहेबपुर कमाल मो. अब्दुल्लाह 3,396