बिहार के चार विधानसभा सीटों का मामला पहुंचा HC, चुनाव परिणाम पर RJD समेत दो दलों ने दायर की याचिका

विधि संवाददाता, पटना। राजद, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पटना हाई कोर्ट में अलग-अलग चुनाव याचिकाएं दायर कर विधानसभा चुनाव परिणामों को चुनौती दी गई है। नरपतगंज से राजद उम्मीदवार मनीष यादव ने भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक देवयंती यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसी तरह, मधुबनी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गणेश कुमार महरान ने रालोमो के विजयी प्रत्याशी माधव आनंद के चुनाव को चुनौती दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहिउद्दीन नगर में राजद प्रत्याशी डॉ. एज्या यादव ने भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह के निर्वाचन पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है। टेकारी विधानसभा क्षेत्र से हम के उम्मीदवार डॉ. अनील कुमार उर्फ अनिल कुमार ने राजद के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की है। सभी मामलों को अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दाखिल किया है। नरपतगंज निर्वाचन विवाद में न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह की एकलपीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया है, जबकि मधुबनी मामले में न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने रालोमो विधायक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।