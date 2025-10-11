Language
    Bihar: सभी 19 सीटिंग सीटों पर माले के उम्मीदवार नामांकन को तैयार, पार्टी ने प्रत्याशियों को थमाया सिंबल

    By Dina Nath Sahani Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। महागठबंधन के दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन की तैयारी कर ली है। भाकपा-माले ने 2020 में महागठबंधन के हिस्से से मिली 19 सीटों पर उम्मीदवारों को तैयार रहने को कहा है, खासकर जीती हुई 12 सीटों पर। माले को अपने सभी विधायकों पर फिर से जीत का भरोसा है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। महागठबंधन के सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों को नामांकन करने हेतु सिंबल देकर सारी तैयारी कर रखा है।

    शुक्रवार को भाकपा और माकपा ने सीटिंग सीटों पर नामांकन की घोषणा कर दी। वहीं, शनिवार को भाकपा-माले ने भी 2020 के चुनाव में महागठबंधन के हिस्से से मिली सभी 19 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को नामांकन हेतु तैयार करने को कहा।

    खासकर पिछले चुनाव में जीती हुई सभी 12 सीटिंग सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। माले कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही माले के उम्मीदवार नामांकन शुरू कर देंगे।

    2020 में माले ने भोजपुर जिले के तरारी, आरा, अगियांव, बक्सर के डुमरांव, रोहतास के काराकाट, अरवल एवं घोसी, पटना के फुलवारी, दीघा, पालीगंज, सिवान के जीरादेई, दरौली, दरौंधा, पश्चिम चंपारण के सिकटा, मुजफ्फरपुर के औराई, समस्तीपुर के कल्याणपुर एवं वारिसनगर तथा कटिहार जिले के बलरामपुर सीट पर चुनाव लड़ा था।

    इसमें तरारी से सुदामा प्रसाद, अगियांव से शिव प्रकाश रंजन, डुमरांव से अजीत कुशवाहा, काराकट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह, घोसी से रामबलि सिंह यादव, फुलवारी से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, सिकटा से वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता और बलरामपुर से महबूब आलम ने जीत दर्ज की थी।

    इस बार भी माले ने सभी विधायकों पर जीत दर्ज करने का भरोसा किया है।

