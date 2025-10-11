Bihar: सभी 19 सीटिंग सीटों पर माले के उम्मीदवार नामांकन को तैयार, पार्टी ने प्रत्याशियों को थमाया सिंबल

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। महागठबंधन के सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों को नामांकन करने हेतु सिंबल देकर सारी तैयारी कर रखा है। शुक्रवार को भाकपा और माकपा ने सीटिंग सीटों पर नामांकन की घोषणा कर दी। वहीं, शनिवार को भाकपा-माले ने भी 2020 के चुनाव में महागठबंधन के हिस्से से मिली सभी 19 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को नामांकन हेतु तैयार करने को कहा।

खासकर पिछले चुनाव में जीती हुई सभी 12 सीटिंग सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। माले कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन द्वारा सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही माले के उम्मीदवार नामांकन शुरू कर देंगे। 2020 में माले ने भोजपुर जिले के तरारी, आरा, अगियांव, बक्सर के डुमरांव, रोहतास के काराकाट, अरवल एवं घोसी, पटना के फुलवारी, दीघा, पालीगंज, सिवान के जीरादेई, दरौली, दरौंधा, पश्चिम चंपारण के सिकटा, मुजफ्फरपुर के औराई, समस्तीपुर के कल्याणपुर एवं वारिसनगर तथा कटिहार जिले के बलरामपुर सीट पर चुनाव लड़ा था।