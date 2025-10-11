Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीतीश कुमार का साथ देने आया ‘पुराना दोस्त’, लालू के 'भूमिहार बिग्रेड' को टक्कर देंगे अरुण कुमार

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के बीच, नीतीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार अपने बेटे और समर्थकों के साथ जेडीयू में वापस आ गए हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह और सांसद संजय झा ने सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि ऋतुराज घोसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के बिहार बंद के कारण कार्यक्रम पहले टल गया था। अरुण कुमार की वापसी से नीतीश कुमार राजद के भूमिहार वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अरुण कुमार जेडीयू में हुए शामिल

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। लंबे समय के बाद उनके पुराने साथी एक बार फिर से उनकी पार्टी जदयू में शामिल हो गए। दरअसल जहानाबाद के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता डॉ अरुण कुमार ने आज अपने बेटे ऋतुराज कुमार सहित कई समर्थकों के साथ जदयू परिवार में घर-वापसी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ अरुण कुमार को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तथा राज्यसभा सांसद संजय झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। ऐसा माना जा रहा है कि ऋतुराज घोसी सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

    पटना में पार्टी की सदस्यता

    प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से कलेन्द्र राम, जगनारायण पासवान (मुखिया) एवं सत्येंद्र पासवान, वासुदेव कुशवाहा सहित सैकड़ों समर्थक शामिल रहे। 

    बता दें कि अरुण कुमार के JDU में शामिल होने का कार्यक्रम काफी पहले ही बन गया था लेकिन सितंबर में BJP के ‘बिहार बंद’ की वजह से उस समय इस कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया था. जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। 

    भूमिहार बिग्रेड का काट

    मालूम हो कि अरुण कुमार की गिनती बिहार के बड़े भूमिहार नेताओं में होती है। ऐसे में पहले चरण के नामांकन के दौरान अरुण कुमार की वापसी बताती है कि नीतीश कुमार राजद के छलके भूमिहार प्रेम का काट निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हैं। 

    इस दौरान विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ़ गांधी जी, पूर्व सांसद सह अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री संजय सिंह, श्री अनिल कुमार सहित कई वरीय नेता उपस्थित रहे।