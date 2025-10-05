Language
    Bihar Election: बिहार में तीन बार एक फेज में हो चुके हैं चुनाव, अब फिर उठ रही वही मांग

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:33 AM (IST)

    बिहार में 1952 से अब तक विधानसभा चुनाव एक से छह चरणों में हुए हैं। 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ जिसमें पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान हुआ था। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में मतदान हुआ। राज्य में पांच बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं।

    तीन बार एक ही दिन में संपन्न हो चुका है विधानसभा चुनाव में मतदान

    जयशंकर बिहारी, पटना। राज्य में विधानसभा चुनाव 1952 से लेकर अब तक एक से छह चरणों में संपन्न हुआ है। 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के विघटन के बाद 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ।

    निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सहमति से पहली बार सिर्फ एक दिन नौ फरवरी, 1969 को पूरे राज्य में मतदान संपन्न कराया। इस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रभावी था।

    इसके बाद 1980 में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही दिन में मतदान 31 मई तथा 1990 में 27 फरवरी को पूरे राज्य में संपन्न कराया गया।

    पहला चुनाव 21 दिनों में संपन्न हुआ था

    राज्य में पहला आम चुनाव 1952 में 21 दिनों तक चार से 24 जनवरी तक कराए गए थे। 1957 में चुनाव की अधिसूचना 19 जनवरी को जारी की गई और मतदान 25 फरवरी से 12 मार्च के बीच 16 दिनों में संपन्न हुआ।

    1962 में अधिसूचना 13 जनवरी को और मतदान कुल चार दिनों में 18, 21, 23 व 25 फरवरी को कराए गए। 1967 में अधिसूचना 13 जनवरी और मतदान चार दिनों में 15, 17, 19 व 21 फरवरी को कराए गए। उक्त चारों में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही साथ मतदान हुआ था।

    पांच बार राष्ट्रपति शासन में हुआ है विधानसभा चुनाव

    राज्य में 1969, 1972, 1977, 1980 और अक्टूबर, 2005 में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में संपन्न कराए गए हैं। राज्य में 1968 से 1980 तक कुल 707 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा।

    2005 में फरवरी के विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन में ही अक्टूबर व नवंबर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ।

    राजग को स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहीं, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लोकसभा का चुनाव कभी भी राष्ट्रपति शासन में नहीं हुआ है।

    कब कितने चरण में हुआ मतदान 

    1952 में 21 दिनों में चार से 24 जनवरी तक l 1957 में 16 दिनों में 25 फरवरी से 12 मार्च तक l 1962 में चार चरणों में 18, 21, 23 व 25 फरवरी को l

    1967 में चार चरणों में 15, 17, 19 व 21 फरवरी को l 1969 में एक ही दिन में नौ फरवरी संपन्न हुआ l 1972 में चार चरणों में पांच, सात, नौ व 11 मार्च को l

    1977 में तीन चरणों में 10, 12 तथा 14 जून को मतदान सम्पन्न हुआ l 1980 में सिर्फ एक ही दिन 31 मई को मतदान हुआ l 1985 में दो चरणों में दो और पांच मार्च को l 1990 में सिर्फ 27 फरवरी को पूरे राज्य में मतदान हुआ l

    1995 में पांच चरणों में 11, 15, 21, 25 और 28 मार्च को l 2000 में तीन चरणों में 12 व 17 फरवरी तथा 22 फरवरी को l 2005 फरवरी में तीन चरणों तीन, 15 और 23 फरवरी को l

    2005 अक्टूबर में चार चरणों में 18 व 26 अक्टूबर तथा नौ व 13 नवंबर को l 2010 में छह चरणों में 21, 24 व 28 अक्टूबर तथा एक, नौ व 20 नवंबर को l

    2015 में पांच चरणों में 12, 16 व 18 अक्टूबर तथा एक व पांच नवंबर को l 2020 में तीन चरणों में 28 अक्टूबर, तीन और सात नवंबर को मतदान हुआ।

