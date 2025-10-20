Language
    AAP ने बिहार चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची; अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत ये 20 नाम शामिल

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:34 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले उतरी है। आप ने आज स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी समेत 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। अब तक आप बिहार में 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।

    Hero Image

    आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। (फोटो- इंटरनेट)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है।

    आम आदमी पार्टी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी और इसमें 12 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है।

    लिस्ट जारी करने के कुछ ही देर बाद AAP ने Bihar Assembly Elections 2025 के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी।

     

    AAP ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को इसमें जगह दी है।

    वहीं, AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, AAP के पंजाब अध्यक्ष, मंत्री अमन अरोड़ा, दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय और इमरान हुसैन सहित 20 नेताओं को स्टार प्रचारक नामित किया गया है।

    आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव के लिए अब तक 99 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। पहली सूची में 11, दूसरी सूची में 48 और तीसरी सूची में 28 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी।

