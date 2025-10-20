AAP ने बिहार चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची; अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत ये 20 नाम शामिल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है।

आम आदमी पार्टी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी और इसमें 12 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है।

लिस्ट जारी करने के कुछ ही देर बाद AAP ने Bihar Assembly Elections 2025 के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी।

AAP ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, सत्येन्द्र जैन, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को इसमें जगह दी है।